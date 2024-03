Scossa di terremoto tra Priverno e Sezze poco prima delle 13

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata rilevata nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12:55. L'epicentro del sisma, localizzato dall'Isistito nazionale di geofisica e vulcanologia a oltre 8 chilometri di profondità, è stato individuato nella zona di Priverno, in provincia di Latina al confine con Sezze in località Ceriara nei pressi dello svincolo della strada statale 156 dei Monti Lepini.

La scossa è stata avvertita distintamente in zona, fino alla provincia di Frosinone. Molti cittadini hanno percepito un forte tremore, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. La situazione è sotto controllo, ma le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e in caso di necessità a seguire le indicazioni di sicurezza.