Scontro tra un camion e un'autobetoniera sulla Flacca a Fondi: traffico in tilt per ore

di Barbara Savodini

FONDI - Spaventoso incidente questa mattina sulla Flacca, all'altezza del semaforo di Tumulito, nel comune di Fondi. A scontrarsi un'autobetoniera e un camion carico di prodotti alimentari, perlopiù prosciutti e pelati.



Un impatto violentissimo a seguito del quale è risultato ferito il conducente del mezzo completamente pieno di derrate, un uomo di Latina, trasportato in ambulanza presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi per accertamenti.



La dinamica dello scontro, che ha paralizzato il traffico per diverse ore con prodotti sparsi per centinaia di metri sull'asfalto, è al vaglio della Municipale di Fondi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente dell'autobetoniera, un uomo di Nettuno impiegato presso una ditta di Aprilia, non abbia rispettato il semaforo.





Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA