Sciopero trasporti a Latina, autisti protestano davanti al Comune

E' in corso lo sciopero degli autisti del trasporto pubblico locale a Latina. I dipendenti della società Csc Mobilità, che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo pontino, stanno protestando davanti al Comune. Una delegazione dei dipendenti dopo aver parlato in piazza del Popolo con l'assessore Francesco Castaldo è salita in Comune per un confronto sui problemi della categoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA