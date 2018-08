San Felice Circeo, riprende la festa patronale. Questa sera Mietta in concerto

Dopo due giorni di stop e gli annullamenti degli spettacoli in programma per i fatti di Genova e per il maltempo, riprende oggi - 16 agosto - la festa di San Rocco di San Felice Circeo. Sul palco allestito in piazzale Cresci, al centro del lungomare, salirà alle 21 Mietta, la cantante italiana degli anni ‘90 vincitrice nel 1989 della sezione “Nuovi” del Festival di Sanremo, ricevendo anche il premio della critica con il brano “Canzoni” scritto da Amedeo Minghi.



Sarà proprio quest’ultimo l’anno successivo ad ottenere il terzo posto al Festival di San Remo in duetto con Mietta con la canzone “Vattene amore”, diventato una dei brani più popolari della storia della canzone italiana e disco di platino con più di 350mila copie vendute.



Sarà un concerto che ripercorrerà tutte le canzoni di successo fino ad arrivare ai giorni nostri a cui seguirà lo spettacolo pirotecnico intorno alla mezzanotte con i fuochi di artificio direttamente dalla spiaggia “la fratta” sul lungomare Europa. L’iniziativa è organizzata dai comitati Circeo Festeggiamenti e La Voce delle Donne con il contributo e il patrocinio del Comune di San Felice Circeo.

