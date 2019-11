Sabaudia, lo Sport si accende 2019, cerimonia di premiazione al Palazzetto dello sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabaudia torna a premiare le eccellenze sportive che si sono distinte nel corso del 2019 dando lustro alla città. Lo farà domani primo dicembre, alle 18, presso il Palazzetto dello Sport “Antonio Vitaletti” (via Conte Verde) nell’ambito della cerimonia promossa dall’Amministrazione comunale e dal Comitato Sabaudia per lo Sport.Saranno consegnati i riconoscimenti alle associazioni sportive e agli atleti che hanno ottenuto importanti risultati nelle diverse discipline portando in alto il nome della città delle dune, nei contesti nazionale e internazionali. Parallelamente, verranno consegnate le borse di studio ai giovani studenti meritevoli che hanno terminato con successo gli studi di scuola primaria e secondaria inferiore e contestualmente dimostrato impegno e dedizione nella pratica sportiva.«Si torna a premiare le eccellenze sportive di questo territorio, oramai centro di eccellenza della pratica sportiva a livello nazionale e internazionale – commenta l’assessore allo sport Alessio Sartori – Come sempre sarà una grande festa volta ad omaggiare quanti fanno della pratica sportiva un impegno costante e una missione di vita, sposando appieno i valori di altruismo, spirito di sacrificio e inclusione sociale e portando in alto il nome della nostra comunità».«Lo sport si accende è oramai divenuto un appuntamento immancabile della nostra città – prosegue Silvio La Macchia, presidente del Comitato Sabaudia per lo Sport – È la naturale conclusione di un anno solare che ancora una volta ha regalato grandi emozioni e traguardi importanti, sia per chi lo sport lo pratica sia per chi lo sport lo segue».