Sabaudia, presentata la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio

In mattinata si è tenuta in diretta Facebook la conferenza stampa di presentazione della terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio che illuminerà la scena di Sabaudia da venerdì 4 a domenica 6 giugno. Si tratterà dell'ultimo atto internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, un appuntamento prestigioso che si disputerà su un palcoscenico naturale di rara bellezza, il Lago di Paola: start ufficiale previsto nella giornata di venerdì alle 9.30. Tante le federazioni provenienti da tutto il mondo con atleti di grande spessore pronti a dare vita a una competizione in cui la squadra azzurra, decisamente nutrita, proverà a farsi largo.

