Sabaudia come Cortina, ma è solo grandine

Una violenta grandinata si è abbattuta oggi pomeriggio sul centro storico di Sabaudia e sul lungomare della città. In pochi minuti i chicchi di ghiaccio hanno ricoperto di una coltre bianca che sembrava neve tutta piazza del Comune e le zone limitrofe creando un'atmosfera pre natalizia. Se non fosse che, ovviamente, la grandine caduta all'improvviso ha creato qualche disagio alla circolazione.

Immediatamente sono stati allertati i volontari della protezione civile per verificare che non si fossero verificati danni. Suggestivo anche il colpo d'occhio della duna ricoperta di bianco come se fosse innevata.