Sabaudia, bimbi tirati via dalla corrente: salvati dai bagnini

Due bambini anglosassoni di 6 e 8 anni sono stati tirati fuori dal mare agitato di oggi. E' successo a Sabaudia intorno 14:30, all'altezza dello stabilimento La Spiaggia, da dove sono scattati i soccorsi da parte dei due bagnini che si sono accorti immediatamente dei piccoli che erano in difficoltà mentre erano in acqua.



Per fortuna se la sono cavata solo con tanta paura: l'intervento dei bagnini ha scongiurato il peggio. La corrente marina, infatti, li tirava al largo e non riuscivano a rientrare. © RIPRODUZIONE RISERVATA