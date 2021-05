Sabaudia: gli artiglieri della caserma Santa Barbara partecipano alla staffetta "Run4Hope"

Anche 6 militari dell’Esercito della caserma Santa Barbara di Sabaudia appartenenti al Comando Artiglieria Controaerei, al 17° reggimento artiglieria controaerei "Sforzesca", al Gruppo Addestrativo del COMACA e al Centro di Eccellenza antidrone hanno aderito alla “Run4Hope Italia 2021 – Massigen” coprendo una frazione di 10 chilometri dalla caserma Santa Barbara fino alla località "La bufalara", percorrendo il lungomare. L’iniziativa, nella sua prima edizione strutturata in staffette regionali in forma non competitiva, si concluderà domenica 30 maggio. I partecipanti non avranno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere i ricercatori di Airc impegnati a scoprire nuove forme terapeutiche per curare i tumori infantili.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY A Latina la Lilt compie quaranta anni tra ricordi e nuovi obiettivi

Le staffette regionali si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con partenza dai capoluoghi di Regione o da altri capoluoghi significativi. Protagonista dell'evento è la onlus veneta “Run4Hope Italia”, al fianco di Fondazione AIRC per il 2021 e 2023 e di AIL nel 2022 nel 2024: una staffetta nella staffetta per contraddistinguere il primo periodo di svolgimento del progetto a cavallo tra i Giochi olimpici di Tokyo 2021 e Parigi 2024. L’evento è patrocinato da Esercito Italiano, Fidal - Federazione italiana di Atletica leggera, CSI – Centro Sportivo Italiano, FIASP – Federazione italiana amatori Sport per Tutti e Associazione Italiana Calciatori. Nel Lazio previsti le partenze sono state effettuate dallo Stadio Caracalla, a Roma; da Viterbo, Frosinone e Sabaudia. Il 30 maggio si concluderà con un evento speciale promosso dalla Nuova Podistica Latina lungo la via francigena che abbraccerà Run4Hope e AIRC congiungendo l’Abbazia di Fossanova con quella di Valvisciolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA