Ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un trattore sulla Litoranea

Incidente sulla Litoranea all'incrocio con via della Lavorazione. Un'ambulanza si è ribaltata su un lato dopo lo scontro con un trattore. Il mezzo del 118, secondo la ricostruzione, procedeva con la sirena accesa per un intervento di soccorso. I tre operatori a bordo non hanno riportato gravi conseguenze. L'ipotesi è che il trattore non abbia dato la precedenza, ma la dinamica è al vaglio della polizia locale.

Il traffico è stato interrotto. Sul posto anche i volontari della Protezione civile del gruppo ANC di Sabaudia che stanno gestendo la circolazione.