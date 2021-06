Sabaudia: al via i corsi estivi di vela della Lega Navale Italiana

Martedì 22 Giugno 2021, 18:10

È tutto pronto al Centro Nautico Nazionale di Sabaudia per l'inizio dei corsi estivi di vela che prenderanno il via domani, 23 giugno. Gli struttori sono pronti ad accogliere i 40 ragazzi dagli 8 ai 16 anni del primo turno estivo dell'anno 2021 organizzato dalla Lega Navale Italiana con la collaborazione della Marina Militare. Saranno 10 intensi giorni per diventare un buon piccolo marinaio. Un segnale di speranza dopo il periodo della pandemia. Un'opportunità per ragazzini provenienti da tutta Italia di conoscere la città di Sabaudia ed il lago di Paola e di avvicinarsi agli sport velici. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid. "Dobbiamo vivere questo momento di straordinaria ripartenza dopo la pandemia" ha affermato l’ammiraglio Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana.