Rubano la lavagna elettronica, lettera dei bambini ai ladri: «Speriamo che la nostra LIM vi faccia diventare persone istruite e oneste»

Quando sono entrati in classe hanno trovato una sorpresa bruttissima. La loro lavagna digitale era scomparsa. Al muro era rimasto solo il gancio. Hanno provato un misto tra incredulità e delusione. Protagonisti di questa triste storia i bambini della III A della scuola elementare "Michele De Ruosi" di Borgo Vodice, vicino a Sabaudia.

Nella notte tra domenica e lunedì i ladri si sono introdotti nella scuola forzando le finestre del plesso e ha sottratto la lavagna. I bambini, guidati dalle loro insegnanti, hanno ragionato su quanto successo e hanno deciso di reagire. Hanno preso carta e penna e su un quadernino a righe hanno scritto una lettera ai responsabili del furto.

"Cari ladri, (cari si fa per dire) siamo i bambini della III A della scuola primaria di Borgo Vodice. Questa mattina siamo entrati in classe e abbiamo sentito un gran freddo e non capivamo perché. La maestra Matilde ci ha spiegato che la finestra dell'aula l'avete forzata voi ed è rimasta aperta tutta la notte. Abbiamo scoperto che nella IV B avete portato via la digital board. Noi all'inizio abbiamo provato rabbia, tristezza e poi ci siamo sentiti sconvolti e confusi confessano i piccoli - Perché l'avete fatto? Per noi bambini questo è diventato uno strumento utilissimo: lo usiamo come lavagna, per vedere documentari e come libro digitale. Non riusciamo proprio a capire come avete potuto rubare proprio a noi bambini. Oggi abbiamo capito che nel mondo ci sono davvero persone cattive, ma noi vorremmo un mondo gentile concludono - Per questo ci auguriamo che il nostro digital board vi possa servire a studiare per diventare persone istruite e oneste".

«Ho già parlato con il comandante dei carabinieri il quale mi ha assicurato che porranno il massimo impegno per individuare i responsabili, la formazione è un bene primario della nostra collettività - ha commentato il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca Invito i responsabili a restituire la lavagna».