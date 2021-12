Romina De Angelis, pallavolista morta a Latina dopo un malore in una partita di padel

S'è accasciata a terra e ha chiuso gli occhi per sempre. Romina De Angelis, 43 anni, di Sabaudia, ex giocatrice di pallavolo e fisioterapista, è scomparsa ieri sera a seguito di un malore improvviso che l'ha stroncata mentre era impegnata in una partita di padel con amici. Romina, conosciutissima nel mondo dello sport per i suoi trascorsi di giocatrice di livello, è stata soccorsa immediatamente ma tutti gli sforzi sono risultati vani visto che il suo cuore ha definitivamente smesso di battere.

Il cordoglio della città

Cordoglio è stato espresso dalla società di pallavolo di Sabaudia, dove ha giocato, prima di passare anche in altre realtà sportive (Futura Terracina e Cisterna '88 su tutte), mentre sui social network una pioggia di messaggi e ricordi hanno letteralmente inondato d'affetto la famiglia.

I funerali di Romina si terranno venerdì prossimo alle 11:30 presso la chiesta Santissima Annunziata di Sabaudia.