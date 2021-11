Giovedì 25 Novembre 2021, 08:35

Si è spenta all’improvviso, nel silenzio della sua abitazione nel quartiere San Giuseppe di Jesi dove abitava insieme ai suoi fidati amici, due gattini e una tartaruga. E’ stato il fratello Gianni a trovarla, martedì sera verso le 19, quando ormai era troppo tardi. Choc in città per la scomparsa di Paola Ponzetti, giornalista e grafica, titolare dello studio “Punto e Virgola”. Aveva 57 anni.

Discreta, solitaria, amante della natura e degli animali, Paola aveva collaborato per diversi anni con il gruppo editoriale Gei, curando la grafica del periodico “Jesi e la sua Valle”. Professionista capace e competente, era sempre disponibile e gentile con tutti. La notizia ha raggiunto colleghi e amici come un fulmine a ciel sereno. A strappare Paola all’amore dei suoi cari è stato un malore improvviso. Il fratello, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, si è preoccupato. L’ha raggiunta a casa e l’ha rinvenuta ormai senza vita. La salma è stata composta alla Casa funeraria di Ciccoli e Brunori (via don Battistoni).

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe, poi il feretro muoverà verso il crematorio di Fano. Le ceneri saranno deposte nel cimitero comunale accanto ai genitori. La famiglia – il fratello Gianni, la cognata e i nipoti – hanno promosso una raccolta fondi per la Lega del Filo d’Oro.