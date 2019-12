Lavori alla scuola Rodari entro il 13 dicembre, nessun escremento di topo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono gli interventi di manutenzione nella scuola primaria “Gianni Rodari” di via Fiuggi. Nel frattmpo è stato accertato che le tracce di escrementi rinvenute nei giorni scorsi in seguito al sopralluogo del Nas non sono riconducibili a roditori, bensì a gechi.Questa mattina l’Assessore Gianmarco Proietti, accompagnato dalla squadra comunale del Decoro e dal Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione Umberto Cappiello, ha incontrato la Dirigente scolastica Ileana Valterio. D’accordo con la Prof.ssa Valterio è stata organizzata la distribuzione dei pasti nell’aula magna, mentre la ditta delle manutenzioni si è impegnata a riconsegnare i locali della mensa impermeabilizzati e riverniciati entro venerdì 13 dicembre, in modo da consentire al Collegio docenti di rivalutare le programmazioni didattiche prima della pausa natalizia. Non è escluso, dunque, che si possa fare marcia indietro sulla decisione di annullare le recite di Natale che ha creato notevole malcontento.«È importante - afferma l’Assessore Proietti - che tutte le componenti della scuola, docenti e genitori, facciano squadra insieme al Comune per lavorare in un’unica direzione e risolvere le criticità ognuno per il suo ruolo. La Pubblica Istruzione è al servizio della città per garantire il diritto allo studio di tutti i bambini e ragazzi. Colgo l’occasione per comunicare che la ditta incaricata dei lavori presso l’asilo nido di via Budapest, si è impegnata a riconsegnare i locali in tempo per la ripartenza del servizio che dovrebbe avvenire lunedì 9 dicembre».