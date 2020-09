Roccagorga, muore durante il soccorso Aldalciso Rossi ex presidente della Pro Loco.

E' morto nella tarda mattinata di ieri Adalciso Rossi, professionista sessantaquattrenne, uomo di cultura, amante della natura, già presidente della Pro Loco di Roccagorga con un passato anche come candidato della lista civica "Roccagorga Libera". Ieri, ai primi sintomi di un malore, i familiari avevano cercato di attivare il soccorso a mezzo dell'ambulanza del "118", aspettandola con l'auto alla periferia di Priverno, in località "Quattro strade", e che appena giunta, lo ha immediatamente preso a bordo, portandolo di corsa all'ospedale provinciale "Santa Maria" Goretti dove nonostante l'intervento dei sanitari è deceduto. Il professionista aveva 64 anni ed era in attesa, di un intervento in ottobre per la ricomposizione di una frattura ad una spalla subita per una brutta caduta da una scala. © RIPRODUZIONE RISERVATA