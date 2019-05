Ricettazione e falso per ottenere farmaci ad azione stupefacente: un arresto a Fondi

I Carabinieri del Nas di Roma hanno arrestato una persona responsabile di ricettazione, falso e truffa aggravata in danno del sistema sanitario. L’uomo, di Fondi, 45 anni, utilizzando prescrizioni provenienti da ricettari e timbri oggetto di furto e falsamente compilate utilizzando le generalità di medici ignari, aveva fraudolentemente prelevato da una farmacia dei medicinali ad azione stupefacente, dal costo molto elevato e a carico del Servizio Sanitario Regionale.



I militari del Nas di Latina, che hanno collaborato alle indagini dei colleghi della Capitale, hanno quindi effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato, rinvenendovi un timbro riconducibile a un medico, due ricette già compilate per l’acquisto di un farmaco, un tampone per inchiostro e due timbri con dicitura “farmaco non sostituibile”. © RIPRODUZIONE RISERVATA