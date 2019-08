Rapinatori di Rolex sul lungomare Caboto a Gaeta: vittima un uomo di Caserta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze con beffa per una famiglia della provincia di Caserta , in questi giorni a Gaeta per trascorrere la settimana di ferragosto tra mare e buon cibo.Ieri sera i turisti stavano passeggiando sul lquando due persone,al momento ancora non identificate, hanno avvicinato la vittima e l'hanno minacciata con un'arma. Questa non ha esitato e ha subito consegnato i suoi preziosi, in particolare un Rolex Valore del bottino? Oltre gli 8mila euro secondo gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta che indagano sull'accaduto.