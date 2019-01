Latina, rapinatore solitario al Carrefour di viale Petrarca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra rapina è stata messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri a Latina, a pochi passi dal centro. Nel mirino di un rapinatore solitario è finito il supermercato Carrefour di viale Petrarca. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, l'uomo ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale intorno alle 18.30. Aveva il volto parzialmente coperto da cappello e sciarpa e si è diretto verso le casse affollate di clienti. Ha estratto l'arma, seminando il panico, e l'ha puntata contro un cassiere intimandogli di consegnare il denaro. Preso il bottino è fuggito.A quel punto i dipendenti ripresisi dallo choc hanno lanciato l'allarme al 113 e il supermercato è stato immediatamente raggiunto dalle pattuglie della squadra volante. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze dei cassieri e dei clienti. Secondo i racconti potrebbe essersi trattato di uno straniero, probabilmente dell'Est Europa. E' stato descritto il suo abbigliamento e qualcuno lo ha visto uscire dal supermercato e fuggire a piedi per le strade vicine a viale Petrarca. Non è escluso però che ad attenderlo ci fossero altri complici. Il bottino si aggira intorno ai 700 euro.La polizia ha perlustrato l'intera zona ma del rapinatore si sono perse le tracce. Per tentare di risalire al responsabile del colpo saranno acquisiti e visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza situati nei pressi dell'esercizio e lungo le possibili vie di fuga. I filmati delle videocamere interne al negozio hanno immortalato la rapina ma non hanno potuto riprendere il volto del bandito.