Ramo crollato in centro: e' cosi da ore, pericolo in viale Mazzini

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Latina un grosso ramo e' crollato in viale Mazzini ma nessuno da ore e' intervenuto neppure per mettere in sicurezza la strada. Il rischio che qualcuno possa farsi male e' alto soprattutto in caso di acquazzone o con l' arrivo del buio.Aggiornamento ore 14.50L'albero è stato parzialmente messo in sicurezza nel primo pomeriggio. Il ramo crollato è stato staccato definitivamente dal tronco, spaccato in due e lasciato a bordo strada in attesa della rimozione