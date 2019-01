Raid in un bar del centro a Fondi: è il secondo in pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova nottata di follia a Fondi, questa volta in pieno centro. Erano da poco passate le 2.30 quando un uomo, in stato di alterazione forse per via di un eccesso di alcol o stupefacenti, ha fatto irruzione all'interno del bar Ariston, in via Ponte Nuovo, a due passi dall'anfiteatro.Il titolare aveva aperto da poco quando ha sentito dei rumori all'esterno. Neppure il tempo di avvicinarsi che l'avventore è entrato nell'attività come una furia, lanciando in aria qualunque cosa gli capitasse tra le mani.Pochi istanti e il bar è stato letteralmente distrutto. La vetrata di ingresso, il bancone, gli sgabelli, i tavolini, la merce esposta: tutto è andato completamente in frantumi.Un danno di migliaia e migliaia di euro per racimolare, forse, pochi spicci dato che il registratore di cassa che il malvivente ha provato a sradicare era praticamente vuoto.Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato: si tratta di un 39enne che dovrà rispondere di tentata rapina, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Necessario anche l'intervento di un'ambulanza che ha portato l'uomo all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia dove è stato medicato e sottoposto ad una perizia psichiatrica. I sanitari del nosocomio formiano lo hanno però giudicato perfettamente in grado di intendere e di volere dando così il via libera ai carabinieri della tenenza di Fondi per le procedure di arresto.È il secondo in pochi giorni dopo l'i ncursione al pronto soccorso dello scorso 22 gennaio