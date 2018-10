Ragazzi vestiti da contadini dell'Agro Pontino invitano a donare libri alla loro scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito dell'iniziativa "Io leggo perché" 150 alunni dell'istituto "Giovanni Cena" di Latina si sono trasformati in contadini per un giorno e hanno attraversato il centro di Latina prima di arrivare alla libreria "Feltrinelli" «per sensibilizzare la cittadinanza sull’amore per i libri e il proprio territorio».I ragazzi, vestiti da giovani contadini dell'Agro pontino di inizio '900 e al grido di «La biblioteca non abbiamo: dateci una mano!», hanno invitato i passanti ad entrare in libreria e a donare un libro alla loro scuola.L'organizzazione dell'evento è stata curata dall'insegnante Barbara Masella per la scuola primaria e dal professor Davide Bacco per la scuola secondaria di 1^ grado. Numerose le attività: incontri con gli autori, laboratori artistici a tema, allestimento di spazi all’interno della libreria e concerto polifonico tenuto dall'orchestra giovanile dell'istituto.«La nostra scuola – afferma Marinella Ippoliti, vicepreside dell’istituto - torna così a calcare la scia del fondatore Giovanni Cena, poeta appassionato di musica, e alla sua città canta e suona per ricordare che il futuro delle nuove generazioni si costruisce sulle fondamenta della cultura». Sull'evento verrà realizzato un video che parteciperà al concorso organizzato dall'Associazione Italiana Editori: in palio 1500euro in libri. L'iniziativa in centro, comunque, ha riscosso un buon successo.