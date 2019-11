Latina, intitolata al magistrato Raffaella De Pasquale un'aula del Consiglio giudiziario di Roma

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commovente cerimonia ieri pomeriggio per ricordare il magistrato Raffaella De Pasquale a poco più di tre mesi dalla sua scomparsa. Al giudice, molto legato a Latina dove ha vissuto e lavorato per anni, è stata infatti intitolata l’aula 26 del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, organismo del quale il giudice era componente. Alla presenza dei familiari, dei colleghi e degli amici è stata scoperta una targa in sua memoria.Raffaella De Pasquale, deceduta il 2 agosto scorso a 49 anni al termine di una malattia che non le ha lasciato scampo, aveva lavorato a lungo come sostituto procuratore presso la Procura di Latina dove si era occupata di inchiesti importanti come quella su Concorsopoli e l’omicidio Pisnoli. Da qualche anno lavorava a Roma dove si era fatta conoscere per il suo impegno e la sua professionalità in indagini di grande rilevo tra le quali quella sull’ex braccio destro del sindaco della capitale Raffaele Marra. La sua scomparsa aveva destato grande dolore e sconcerto tra i colleghi, sia quelli di Roma che quelli del capoluogo pontino che hanno avuto modo di conoscerla e lavorare con lei apprezzandone le capacità e soprattutto le doti umane.