Radio Studio 93 festeggia i suoi primi 40 anni

Un sogno che arriva dagli anni più rivoluzionari del secolo scorso (era il 1983) seguendo una strada che tra fantasia e musica si trasforma in azienda: il 31 marzo scorso ha festeggiato 40 anni Radio Studio 93, l’emittente di Aprilia, che ogni giorno accompagna gli ascoltatori con le sue voci raggiungendo i Castelli romani e i Monti Lepini, il mare e le grandi città dell’Agro pontino. Un traguardo importante che l’editore Mario De Vita ha festeggiato con tutto lo staff, tra ricordi del passato, forte quello di Nando Bisacco, uno dei fondatori dell’emittente, scomparso pochi mesi fa, e progetti per il futuro perché "Let’s hope you never leave old friend / Like all good things on you we depend / So stick around cos we might miss you” (Speriamo che tu non ci lasci mai vecchia amica, abbiamo bisogno di te come di tutte le cose buone. Quindi resta in giro perché ci mancheresti). Parola di Queen