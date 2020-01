Provincia, Nicoletta D'Erme designata consigliera delegata alle pari opportunità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pari opportunità, il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici ha designato la nuova consigliera e la supplente. Al termine dell’iter previsto il presidente questa mattina, preso atto della nomina da parte del Ministro del Lavoro, ha designato ufficialmente la consigliera delegata alle pari opportunità e la sua supplente. Si tratta rispettivamente di Nicoletta D’Erme e Francesca Pierleoni: alle due professioniste spetterà dunque il delicato compito di tutelare il diritto all’uguaglianza sul posto di lavoro, senza discriminazioni di sesso.«Sono soddisfatto per la nomina di questa figura – commenta il presidente Medici – al cui ufficio garantiremo il massimo supporto affinché le due consigliere possano svolgere il loro compito vigilando sul rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità nel mondo del lavoro: parità di trattamento nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione di carriera, nella retribuzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro. L’Ufficio della Consigliera di parità è a disposizione dei cittadini che necessitino di tutela fino all’assistenza in causa in caso di discriminazione di sesso e violazione delle pari opportunità sul lavoro; dei sindacati che vogliano collaborare a progetti di promozione delle pari opportunità; alle aziende che abbiano necessità di essere coadiuvate nel mettere in campo progetti sulla flessibilità e organismi di parità».La figura della Consigliera alle Pari opportunità è stata istituita nel 1991 e nel 2006 ne sono state potenziate le competenze. Si tratta di un pubblico ufficiale con ruolo di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. L’ufficio collabora con aziende, istituzioni e sindacati per attuare politiche e progetti per le pari opportunità sul lavoro, conciliare gli impegni di lavoro e quelli familiari, istituire appositi organismi, e presentare progetti di flessibilità.