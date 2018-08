Problemi nei collegamenti internet, disagi a Ponza per gli operatori turistici

Giorni difficili sull'isola di Ponza per i collegamenti telefonici e in particolare per i collegamenti a internet e la telefonia mobile. Una rete ormai obsoleta e problemi con gli operatori stanno creando disagio soprattutto alle attività turistiche che faticano a "scaricare" mail e rispondere a richieste di informazione o prenotazione.



Diverse le chiamate ai "call center" degli operatori, ma purtroppo non ci sono ancora risposte adeguate e siamo in piena stagione turistica, con immaginabili disagi sia per chi lavora nel settore ma anche per i turisti che o non riescono a entrare in contatto o una volta sull'isola non hanno possibilità di collegarsi alla "rete delle reti".

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA