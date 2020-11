Spedizione pacchi, crescita del 144% in provincia di Latina

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane in tutta la provincia di Latina. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, si è registrato un incremento del 144% dei pacchi e-commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato legato anche alla pandemia da Covid 19.

L’Azienda sul territorio può contare su 11 centri di recapito e 87 uffici postali ed «è riuscita a far fronte alle nuove esigenze del mercato, ai nuovi bisogni dei consumatori e soprattutto al considerevole incremento di richieste dei cittadini in questo periodo di emergenza» - si legge in una nota .

Per la consegna e-commerce, inoltre, anche a Latina sono disponibili nuovi servizi. Su web ed APP, è infatti già possibile tracciare lo stato della spedizione e il servizio è ora disponibile anche via WhatsApp, inviando un messaggio al numero 3715003715 ed entrando in contatto con l’assistente digitale.

I cittadini, infine, possono usufruire anche della rete Punto Poste, ovvero l’insieme di attività commerciali che a Latina consentono di ritirare e spedire pacchi in 61 tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole. A questi si affiancano i 3 Locker - uno ad Aprilia e due a Latina - punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online che devono essere spediti con Poste Italiane.

Nei giorni scorsi Poste Italiane ha inoltre annunciato di aver sottoscritto un accordo preliminare per acquistare l’intero capitale sociale dell’operatore postale Nexive Group e la rete logistica di Poste Italiane è dunque destinata ad un ulteriore importante ampliamento.

