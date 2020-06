Ponza, incendio a Cala Feola: forse opera di piromani

Nel primo pomeriggio di oggi giungevano, presso la sala operativa del Comando dei pompieri di Latina, segnalazioni riguardanti un incendio di vegetazione sull'isola di Ponza. Immediatamente, il personale in servizio al 115 si attivava per inviare sul posto le partenze del posto oltre a contattare le autorità locali. Successivamente veniva indicato che in località Cala Feola l'incendio stava interessando una zona impervia di macchia mediterranea sulla montagna. Sul posto venivano inviati due velivoli del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio, coordinati da un direttore di terra elitrasportato sul posto, e supportati a terra da personale volontario della locale Protezione Civile. Nella serata, dopo diversi lanci aerei l'incendio veniva definitivamente spento e bonificata l'area. Risultano circa 2 ettari di macchia mediterranea coinvolta dalle fiamme andata in fumo per mano di piromani o in maniera colposa, in corso indagini .

