Pontinia. Pioggia di medaglie per l'Aquaria al Trofeo "Swim ad Win" di Tivoli.

di Sandro Paglia

En plein dell'Aquaria di Pontinia che nello scorso week end ha fatto il pieno di medaglia grazie alle performances dei giovanissimi atleti pontini che nella piscina olimpica del polo sportivo di Tivoli, hanno conquistato l'ultima tappa del Trofeo di nuoto "Swim ad Win" e del Trofeo "Uisp Lazio".



Gli atleti, impegnati del Trofeo "Swim ad Win", hanno registrato notevoli miglioramenti rispetto al recente passato agonistico, tanto ché sotto il profilo tecnico si sono imposti di fronte agli agguerriti avversari provenienti da tutto il Lazio i nuotatori: Giovanni Canori (categoria R) che ha conquistato ben due medaglie d'oro nei 100 m stile libero e nei 100 m misti, Manuel Falanga (categoria R) bronzo nei 100 m stile libero. Tra le ondine bronzo anche per Chiara Stipcevich (100 m misti), Marta Moro (categoria esordienti a/2) bronzo nei 100 m stile libero), Margerita Parisella (Es,a/1) bronzo nei 100 misti; eppoi ancora Davide Giansanti (Es.B2) oro nei 50 m dorso, Elisa Tabellini (Es.B2) doppio oro nei 50 stile libero e nei 50 dorso, Ambrosino Pasquale (Es. B1 argento nei 50m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Casale Alessio (Es. B2, argento nei 50m Stile Libero), Lombardi Pierpaolo ( Es.B2 bronzo nei 50m Stile Libero). Nelle gare hanno ben figurato anche 46 nuovissime leve del vivaio locale che sono riusciti ad ottenere in vasca da 25 m e in tutti gli stili previsti, il primo posto a squadre nel Trofeo "NuotaLazio".



Felicissimi infine i tecnici dell'Aquaria Maurizio Gasbarroni, Roberto Gasbarroni, Donatella D’Amici e Manuel Di Sora, i quali si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti oltre che essere fiduciosi delle capacità degli atleti tutti per i prossimi impegni stragionali che culmineranno con io Campionati Italiani estivi Uisp, in svolgimento a Giugno, presso il Centro Nuoto di Riccione.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00



