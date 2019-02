Pontinia, pestaggio in strada: riconosciuto e denunciato l'aggressore

Ultimo aggiornamento: 12:08

E' stato scoperto e denunciato dai carabinieri l'autore della violenta aggressione consumata la sera del 18 febbraio scorso in via Italia a Pontinia. Si tratta di un 30enne di Priverno, responsabile di lesioni personali gravi. L'uomo è stato incastrato dai filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovavano in zona e che sono stati visionati dai militari. Gli stessi indumenti che il 30enne indossava la sera del pestaggio sono stati ritrovati, nel corso di una perquisizione, all'interno del suo appartamento.Secondo la ricostruzione, tra i due uomini è nato un diverbio per futili motivi in seguito al quale il 30enne ha afferrato un bastone colpendo con violenza il rivale e causandogli fratture gravi alle gambe e una lesione alla mano. La vittima è stata poi soccorsa da un'ambulanza e trasportata all'ospedale Goretti di Latina dove si trova ancora ricoverata.