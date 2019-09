Pino caduto a Gaeta, M5S: aveva le radici tagliate, a rischio anche le altre piante. Esposto in Procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La tragedia sfiorata martedì al parchetto di Villa delle Sirene a Gaeta ha origini tutt'altro che imprevedibili». La denuncia arriva dal meetup "Gaeta 5 Stelle". «Purtroppo le foto risalenti al 2017, sembrano sinistramente preannunciare quanto avvenuto l'altro giorno e quindi la caduta del pino. Purtroppo, ora è chiaro, l'albero di pino abbattuto aveva le radici tagliate».I 5 Stelle ricordano infatti «che di regola la superficie della radici deve essere della estensione della chioma. Purtroppo nel caso di specie così non è, e, la porzione di radici ancora attaccate all'albero non possono garantire nessuna sicurezza alla tenuta della staticitá del medesimo».Tra l'altro «nella notte della bomba d'acqua e nelle giornate successive - spiegano dal meet up - non c'è stato vento forte, quindi l'albero non può che essere caduto per via del trattamento ricevuto negli ultimi anni. Con tutta evidenza, la pressoché totale rimozione delle radici - come testimoniano le foto scattate all'epoca dei lavori - ha compromesso notevolmente la stabilita' dell' albero e per poco si è evitata una tragedia. A questo punto, ci chiediamo ma gli altri alberi come stanno?»Il problema è serio perché il giardino di Villa delle Sirene è frequentato da tantissimi bambini. «I nostri piccoli possono giocare sicuri? Ovviamente ci auguriamo il meglio però riteniamo necessario di presentare un esposto ai Carabinieri forestali ed alla procura della Repubblica. Qui non si tratta più di essere pro o contro gli alberi di pino ma di dover tutelare la sicurezza di un parco frequentato da molti concittadini».