Perde il controllo della Mini che si ribalta, paura per una ragazza in via delle Regioni

Giovane ragazza perde il controllo della sua Mini gialla e finisce sottosopra su via delle Regioni, ad Aprilia. Il rocambolesco incidente autonomo è avvenuto ieri pomeriggio proprio davanti al campetto da basket di via delle Regioni: la ragazza alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi con un'altra auto per poi ribaltarsi sulla carreggiata.

Alcuni testimoni hanno soccorso la ragazza, aiutando a uscire dall'auto e chiamando i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Aprilia per i rilievi. La strada è stata chiusa per consentire la rimozione della Mini. Fortunatamente la giovane automobilista non ha riportato gravi ferite.