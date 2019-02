Terrore sulla Pontina: auto contromano paralizza il traffico Video

Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto contromano sulla Pontina, all’altezza di Aprilia: un anziano questa mattina attorno alle 11.50 alla guida di una Lancia Y ha imboccato la 148 nel senso opposto di marcia (direzione Roma) ritenendo di procedere nel verso giusto, verso Latina. L’anziano ha preso la Pontina all’altezza dello svincolo per via del Tufetto e poco dopo – presso il centro commerciale Aprilia 2 - si è fermato.L’uomo, finalmente, si è reso conto che qualcosa non andava e ha lentamente fatto inversione a U per riprendere il senso giusto di marcia. Tante le segnalazioni giunte al centralino della Stradale. Le auto per fortuna sono riuscite a schivare la Lancia Y e a fermare il traffico prima che accadesse una tragedia.Su un gruppo Fb un automobilista ha postato il video in cui si vedono le auto fermarsi e l'uomo accostare prima di riuscire a fare una inversione a U e rimettersi nella giusta direzione. Gli agenti della stradale stanno cercando di rintracciarlo.