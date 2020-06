Lutto all'ospedale "Goretti": morto Maurizio, il tecnico con il sorriso

Lutto all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina per la morte di Maurizio Perrone, 65 anni, a lungo tecnico di radiologia della struttura sanitria, noto per la sua disponibilità e il suo inconfondibile sorriso. Aveva lavorato fino alla diagnosi di un tumore che purtroppo non gli ha dato scampo.

Le esequie si svolgeranno domani - martedì 2 giugno - alle 11 nella chiesa di Borgo Sabotino.

