Operazione contro il caporalato a Latina, plauso unanime dal mondo politico

E' un coro unanime di ringraziamento quello che arriva dal mondo politico per l'operazione sul caporalato che ha portato a sei arresti a Latina. Fra i primi a complimentarsi il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: «Sono orgoglioso delle nostre Forze dell’ordine. Una immigrazione senza regole porta a sfruttamento. Conto che questa brillante operazione sia la prima di una lunga serie».A fargli eco l’altro vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio: «Continua senza sosta la lotta al Caporalato. Il nuovo corso del Ispettorato del Lavoro va avanti e butta fuori le mele marce». Il deputato pontino Raffaele Trano dice: «Inorridisco al solo pensiero che proprio un sindacalista, addirittura un presidente provinciale di categoria, possa aver disatteso il suo ruolo, schierandosi dalla parte degli aguzzini».Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, afferma via twitter: «Grazie a Polizia di Stato per questa importante vittoria. Abbiamo appena presentato con il Prefetto di Latina un protocollo con le parti sociali: nessuna tolleranza per il caporalato e per lo sfruttamento del lavoro».Di «tolleranza zero contro il caporalato e chi specula sulla disperazione» ha parlato anche Giorgia Meloni. Il deputato pontino dei 5stelle Raffaele Trano dice: «Inorridisco al solo pensiero che proprio un sindacalista, addirittura un presidente provinciale di categoria, possa aver disatteso il suo ruolo, schierandosi dalla parte degli aguzzini». Quello della Lega, Francesco Zicchieri: «La direzione è quella giusta: lotta senza tregua al business dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento».