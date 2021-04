Operaio di Terracina muore folgorato a Velletri

Tragico incidente sul lavoro intorno alle 14,20 di oggi a Velletri. Un operaio 46enne di Terracina è morto folgorato in via Piazza di Mario. L'uomo, secondo i primi rilievi fatti sul posto

dagli agenti del commissariato, stava scaricando del materiale dal camion (per i lavori di posa della fibra ottica) quando il braccio gru ha toccato dei i cavi dell'alta tensione. L'uomo è morto sul colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA