Domenica 26 Febbraio 2023, 12:57

Addio parcometri che cadono a pezzi: entro febbraio Latina avrà 32 nuovi apparecchi di ultima generazione per pagare regolarmente il parcheggio senza rischiare una multa.

Proprio in questi giorni sono in corso i lavori per rimuovere i più ammalorati, che risalgono anche a vent'anni fa, e installare i nuovi. Finora ne sono stati sostituiti 24, già in funzione, entro martedì prossimo anche gli altri saranno a disposizione della città e l'operazione di restyling sarà quindi completata.

Non era possibile modernizzare le precedenti colonnine a causa delle condizioni in cui versavano. Oltre a presentare ruggine e tasti fuori uso, il più delle volte non erano neanche funzionanti e costringevano chi parcheggiava a dover fare centinaia di metri per pagare il ticket e non rischiare una multa.

Soprattutto, alcune colonnine non erano abilitate al pagamento con carta cdi credito, obbligatorio per legge.

Anche la società affidataria del servizio sosta aveva più volte lamentato il problema al Comune in quanto «i parcometri non funzionanti impedivano il regolare utilizzo da parte dell'utenza - si legge nella determina di giugno 2021 - le attività di controllo e di rendicontazione delle somme introitate il che potrebbe determinare una notevole perdita degli incassi previsti in sede di gara».

Anche per questo il Comune ha deciso di procedere all'acquisto mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, così da accelerare i tempi, data l'urgenza di porre rimedio alla situazione.

I 32 nuovi parcometri sono costati al Comune di Latina 169.319 euro, iva inclusa, più i lavori di rimozione dei vecchi e di installazione dei nuovi, circa cinquemila euro.

I nuovi moderni apparecchi, marca Flowbird, costano dunque oltre euro l'uno e sono semplici e veloci da utilizzare. Innanzitutto permettono di pagare la sosta tramite bancomat o carta di credito, consentono di avere facilmente istruzioni sulle tariffe dei parcheggi e hanno una tastiera facile da usare.

Scaricando la app si può estendere la sosta da cellulare, ricevere una notifica gratuita prima della scadenza del parcheggio, in modo da pagare solo il tempo di sosta effettivo, e anche di pagare solo il tempo per cui l'auto è rimasta nel parcheggio se si ha finito prima del previsto.

Insomma, una svolta per chi gira abitualmente per la città di Latina in macchina e non dovrà più fare chilometri e chilometri a piedi alla ricerca del primo parcometro disponibile per non rischiare una multa o essere costretto a contestarla.

L'intenzione del Comune è di partire dai 32 che presentavano le peggiori condizioni per arrivare infine a sostituire tutti e 126 parcometri presenti sul territorio di Latina.