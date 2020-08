Nuove minacce a Omizzolo, sconosciuto al telefono: «Ci stai facendo perdere la pazienza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Qualcuno chiama alle 08.00 del mattino. Numero sconosciuto. Voce maschile e dialetto napoletano piuttosto marcato. Dice che devo smetterla di ‘rompere i coglioni con le mafie e tutte queste cazzate perché ci stai facendo perdere la pazienza’ (traduzione mia)». Così un'ora fa Marco Omizzolo ha raccontato sul suo profilo Fb l'ultima minaccia ricevuta. Una telefonata minatoria, l'ennesima, dopo i danneggiamenti all'auto e le lettere minatorie. Il giornalista pontino, esperto di agromafie, è nel mirino per le sue denunce sullo sfruttamento dei braccianti. Lo sconosciuto «continua con altre minacce e accuse - racconta Omizzolo - Lo avverto (con toni e parole, devo dire la verità, poco carine) che denuncerò tutto alla polizia e che non mi faccio intimidire da nessuno. Lui dice ‘nu mme ne fotte nu cazz’ o qualcosa del genere. ‘Allora se sei così coraggioso dimmi come ti chiami’. Attacca subito dopo. Sono solo vigliacchi senza dignità». Ad Omizzolo sono arrivati immediatamente i messaggi di solidarietà di colleghi e amici.