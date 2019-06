Nozze al castello di Fondi per il borgomastro della città "gemella" di Dachau

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno scelto, con il suo suggestivo castello di pianura, i dettagli rinascimentali e la grandissima piazza ile la sua promessa sposa per pronunciare il fatidico sì.e la sua dolce metà, innamorati della città che hanno avuto modo di conoscere durante le numerose iniziative organizzate per via del gemellaggio, hanno deciso di coronare in Italia e, precisamente a Fondi, le nozze che sognavano da lunga data.A celebrare il matrimonio, che si è tenuto questa mattina alle 11 al Castello Caetani, il sindaco Salvatore De Meo, "collega" del borgomastro Florian Hartmann con il quale è ormai nata una sincera amicizia.«Sono felicissimo e davvero orgoglioso della scelta di Julia e Florian di unirsi in matrimonio a Fondi – è stato il commento di De Meo – è stata una giornata davvero speciale per tutta la nostra comunità. Il coronamento di questa unione nella nostra città prova che il rapporto instaurato tra le comunità di Dachau e Fondi nel lontano 1998, e del quale lo scorso anno abbiamo celebrato congiuntamente il ventesimo anniversario, va ben oltre i rapporti istituzionali. E’ anche questa, in fin dei conti, la finalità di un gemellaggio: creare rapporti di cordialità, amicizia e profonda fratellanza tra le persone che travalicano i confini geografici. Ringrazio i futuri sposi per aver voluto compiere questo passo solenne a Fondi. A nome mio personale e dell’intera città formulo loro i più sinceri auguri per una lunga e felice vita insieme».A rendere la cerimonia ancor più suggestiva, l'accompagnamento musicale dele delOltre agli invitati, tantissimi i cittadini che, di passaggio, hanno voluto assistere alle nozze. Tra i tanti immancabile la presenza di alcuni membri del gruppo Facebook "Amo Fondi" che non hanno perso l'occasione di immortalare con decine di scatti l'importante evento cittadino.La giornata di festeggiamenti è poi proseguita, con pochi intimi, al ristorante "Riso Amaro".