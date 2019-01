Notte di Capodanno, poliziotto ferito a Gaeta dall'esplosione di un petardo: due denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Gaeta durante la festa di Capodanno in piazza, un agente di polizia è rimasto ferito mentre cercava di bloccare due persone intente a far esplodere un grosso petardo. L'agente insieme ai colleghi della Polizia di Stato del Commissariato di Gaeta era impegnato nel servizio di ordine pubblico. Durante i controlli il poliziotto è intervenuto dopo aver individuato due persone che si accingevano a far esplodere un grosso petardo ed è rimasto ferito dallo scoppio. Gli agenti hanno bloccato i due prima che riuscissero ad accenderne un secondo, che poi è stato sequestrato. I due, entrambi di Gaeta, di 26 e 28 anni, incensurati, sono stati denunciati a piede libero. L'agente ferito è stato portato in ospedale e giudicato guaribile in 10 giorni per una ferita provocata dall'esplosione.E' stato l'unico ferito per l'esplosione di petardi nella provincia pontina durante la notte di San Silvestro. «I preventivi servizi, predisposti dal Questore di Latina Carmine Belfiore, messi in atto dalla Questura e dai Commissariati distaccati, ha consentito alla popolazione di questa provincia di godere di spensierati momenti di divertimento, contraddistinti da svariate feste in Piazza in diverse località, Latina, Formia, Gaeta e Sperlonga» spiegano dalla Questura.«Nei giorni scorsi, nell’ambito dei predisposti controlli preventivi ai locali da ballo e luoghi di ritrovo privati, ove si stavano organizzando i numerosi veglioni per la notte di San Silvestro, il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha sottoposto a controllo numerose attività, tre delle quali venivano contravvenzionate, con sanzioni pecuniarie ammontanti a circa 11 mila euro, poiché esercitavano l’attività senza le prescritte autorizzazioni - spiegano dalla Questura - Contestualmente, ai trasgressori, veniva intimato di munirsi delle prescritte autorizzazioni, qualora intendessero continuare ad esercitare detta attività».