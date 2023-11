Nonno pusher fermato in un parco ad Aprilia, denunciato dai carabinieri

Spacciatore a 82 anni, è successo ad Aprilia dove è stato sorpreso all’interno di un parco cittadino in possesso di droga.

I carabinieri hanno fermato l’anziano durante un servizio controllo. Addosso l’uomo aveva alcune dosi di stupefacente, oltre a 350 in contanti e in banconote di piccolo taglio. In casa l’82enne deteneva oltre 21 grammi di hashish e 5 grammi e mezzo di cocaina. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.