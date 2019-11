'Ndrangheta in provincia di Latina, Trano (M5S): «Approfondire legami con la politica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ormai emerge anche da sentenze come nel pontino il potere economico della criminalità organizzata abbia condizionato interi settori professionali e produttivi. Per questo chiedo di approfondire le indagini anche ad altri aspetti già lambiti, come i legami con la politica ed il mondo degli appalti, che inevitabilmente si creano quando le famiglie diventano stanziali». Lo ha dichiarato all'Ansa il deputato M5S Raffaele Trano, membro della commissione finanze.Il parlamentare di Gaeta ha ringraziato il comandante provinciale della guardia di Finanza di Latina Michele Bosco e tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato con la Dda di Roma e la Procura della Repubblica di Latina nel sequestro di beni per 10 milioni di euro scattato mercoledì.«Sergio Gangemi è un personaggio che ha una storia criminale di primo piano e per questo mi sono battuto insieme a due coraggiosi consiglieri comunali di Aprilia per la costituzione di parte civile diquella amministrazione nel processo in corso - spiega Trano - Nelle parole del procuratore Michele Prestipino leggo la consapevolezza della realtà criminale della provincia di Latina che ho sempre combattuto in prima persona chiedendo alle vittime di denunciare e poi con uno specifico ordine del giorno per il potenziamento della magistratura nelle zone ad "alta densità mafiosa" accolto dal Governo Conte I in sede conversione in legge del 'decreto sicurezza bis'».