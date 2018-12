Nanni Moretti torna a Latina con Santiago Italia: il 21 dicembre all'Oxer incontra il pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nanni Moretti torna a Latina. Sarà all'Oxer per presentare il suo nuovo film "Santiago Italia". L'incontro è organizzato dal regista Renato Chiocca nel multisala di viale Nervi dove è in proiezione l'ultimo film del regista, che è stato appena presentato al Torino Film Festival e che sta riscuotendo già un grande successo di pubblico e di critica. I biglietti saranno in prevendita da oggi pomeriggio, lunedì 17 dicembre, per lo spettacolo del 21 dicembre alle 21.Il film documentario ripercorre la drammatica storia del golpe cileno del 1973 quando il generale Augusto Pinochet sovvertì il legittimo governo di Salvator Allende bombardando il palazzo presidenziale della Moneda dove il presidente si tolse la vita per non finire nelle mani dei golpisti. Una lunga serie di interviste, di vittime della repressione e di carnefici per non dimenticare. Nell'ultima parte del film si parla anche dell'Italia con i ricordi di alcuni dei cileni che arrivarono da noi come rifugiati politici e furono coccolati da un intero paese. Un modo anche per riflettere su quando accade oggi nel nostro Paese.Tre anni fa a Latina, Moretti aveva partecipato alla rassegna Lievito riproponendo uno dei suoi film più amati, Caro Diario. Il 21 dicembre sarà possibile nuovamente confrontarsi con lui al Cinema Oxer.