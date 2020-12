Fondi, morte nella "zona rossa", chiesti 9 anni e 4 mesi per omicidio

Per la morte del 69enne agricoltore fondano Emilio Maggiacomo, lunedì il pubblico ministero Alfredo Mattei ha chiesto una condanna di nove anni e quattro mesi a carico di Abdul Majid Khan, 44enne d’origine pakistana accusato del reato di omicidio volontario.

L’udienza del processo a Khan, che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, si è tenuta presso il Tribunale di Cassino, presieduto da Salvatore Scalera. La sentenza è attesa nella prima settimana di dicembre.

Maggiacomo venne rinvenuto senza vita da uno dei figli, presso un fondo agricolo di proprietà situato in via Molelle, lungo il confine tra Itri e Fondi, città quest’ultima che in quei giorni era stata appena dichiarata “zona rossa”. Diverse, le ferite riscontrate.

Per l’accusa si trattò di una brutale aggressione culminata nel peggiore dei modi, secondo la difesa dell’uomo di un involontario investimento stradale avvenuto a margine di un’accesa discussione.

Khan è assistito dagli avvocati Angelo Palmieri e Maurizio Forte. La famiglia di Maggiacomo, che nel frattempo è stata risarcita, è stata invece assistita da Giulio Mastrobattista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA