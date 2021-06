accendiamoilrispetto Manuela Arcuri in visita alla Top Volley Cisterna

"Una Stella della Tv Italiana oggi è passata in sede per un saluto. Grazie all'incantevole Manuela Arcuri". Questo il messaggio sulla pagina social della Top Volley Cisterna come ringraziamento per la visita della bellissima attrice pontina. Una tifosa d'eccezione per la squadra di Cisterna con la speranza per i tifosi di poterla incontrare sugli spalti del Palasport.

"Per questo proggetto - spiega Manuela Arcuri - sono felice di poter dare una mano, #accendiamoilrispetto è un'iniziativa per la quale tutti ci dobbiamo mettere a disposizione e ringrazio Candido Grande per quello che fa insieme alla Top Volley Cisterna. Latina è la mia città, dove sono cresciuta e ci torno molto volentieri, è il mio nido, mi sento bene, c'è la mia mamma, e mi allontano dallo strress romano per cercare la serenità di una città che ho sempre nel cuore". Una testimonial d'eccezione per anticipare la giornata del prossimo 28 giugno, data in cui la Top Volley Cisterna sta organizzando un evento legato all'iniziativa "Accendiamo il Rispetto".