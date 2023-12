Manca l'ok ai passi carrabili, chiuso lo store in via del Lido

Mentre i palloncini gialli dell'inaugurazione sventolavano ancora alti nel cielo, le serrande del nuovo negozio Maury's di via del Lido sono state abbassate. Appena 24 ore l'apertura di una delle tre attività commerciali nel centro a due passi dalla Pontina. Il motivo? Il Comune di Latina il 30 novembre ha disposto con una ordinanza «la cessazione immediata dell'attività in media struttura di vendita» perché «privo di titoli autorizzativi all'apertura», nello specifico quelli relativi ai tre passi carrabili concessi in via provvisoria durante la fase di cantiere.

Con buona pace dei dipendenti che avevano iniziato a lavorare nel grande magazzino da appena un giorno e, inoltre, delle decine di clienti che ieri, con grande sorpresa, hanno trovato il negozio chiuso, oltre all'intera area inaccessibile.Nel pomeriggio di ieri, infatti, è stata la stessa proprietà a recintare il parcheggio con delle transenne metalliche. La società probabilmente non farà ricorso al Tar malgrado si dica certa di aver seguito pedissequamente tutte le regole prestabilite, sia per quanto riguarda il permesso a costruire che, successivamente, la licenza per aprire il negozio sotto l'insegna Maury's. Dopo aver richiesto e ricevuto mesi fa il nulla osta dall'ufficio Mobilità per i passi carrabili ad uso cantiere, la segnalazione certificata di agibilità con contestuale fine lavori e la comunicazione di apertura della media struttura inviata in Comune avrebbe dovuto sbloccare quella definitiva.Per presentarla, martedì la società si era avvalsa del portale "Impresa in un giorno", il servizio telematico nazionale nato per facilitare la trasmissione di informazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, un portale che fornisce servizi di vario tipo per la gestione e l'invio di pratiche destinate agli uffici SUAP. Una strada percorsa per accelerare i tempi dell'apertura del punto vendita, visto anche l'avvicinarsi delle festività natalizie, che però ha trovato un primo "no" del Comune, che ha risposto con l'improcedibilità e il divieto di apertura dell'attività di media struttura.Tuttavia, una successiva e medesima istanza presentata mercoledì da una seconda società tramite lo stesso portale ha fatto sì che quell'atto, che impediva l'avvio dell'attività, fosse intestato a quella precedente. A quel punto, il dirigente del Servizio Attività Produttive ha emesso una nuova ordinanza di cessazione dell'esercizio commerciale, questa volta a carico di entrambe le società: vale a dire quella che ieri ha impedito l'apertura del negozio appena 24 ore dopo la sua inaugurazione.