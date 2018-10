Maltempo a Latina, paura in centro: cade il ramo di un platano e un albero crolla sulle auto parcheggiate

Ultimo aggiornamento: 12:03

Il forte vento che sta soffiando sulla provincia di Latina ha creato molti problemi. Tante le segnalazioni di rami caduti e cartelli stradali penzolanti, oltre a molti oggetti volati via dai balconi dei palazzi: nel cuore di Latina la situazione non è diversa. Paura in centro dove sono caduti un grosso ramo in viale Mazzini e un albero in piazza Santa Maria Goretti. Nel viale che porta al tribunale, proprio davanti al liceo Classico Alighieri e all'istituto Vittorio Veneto, si è spezzato il ramo di un platano ed è caduto lungo la strada invadendo la carreggiata. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e gli studenti erano già in classe. La strada è rimasta bloccata.In piazza Santa Maria Goretti invece un albero è stato letteralmente sdradicato dal vento ed è finito su un suv e un'auto parcheggiati. In questo caso, per fortuna, non ci sono stati danni alle persone in quanto le macchine non avevano persone nell'abitacolo.