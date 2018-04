Malore durante la passeggiata in montagna, salvato giovane cardiopatico

Era andato in un percorso di montagna quando è stato colto da malore e ha attivato i soccorsi. Non è stato facile raggiungerlo ma grazie a una squadra di volontariato di protezione civile di Fondi e all'equipaggio "Latina 22" dell'Ares 118 è stato tratto in salvo.



Storia a lieto fine per un giovane cardiopatico che ha avuto la prontezza di chiamare i soccorsi ai primi sintomi di un problema di salute. Era in una zona impervia ma era riuscito a fornire indicazioni tali da raggiungerlo e trasferirlo in ospedale.

Venerd├Č 27 Aprile 2018



