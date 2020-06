© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al bar Freedom diqualcuno ha rubato il salvadanaio, che il titolare Antonio Bernardone aveva posto vicino alla cassa, per la raccolta fondi a favore di un ragazzodi Montesilvano, oggi ricoverato in una clinica specializzata di. «Da circa 2 settimane - spiega Antonio - convincevo i frequentatori abituali del mio bar a versare una piccola offerta per questo 16enne, che sta lottando per la vita. Ed in verità chiunque entrava nel bar faceva scendere nel salvadanaio la sua offerta».L'altra mattina una, dopo ha sorseggiato un te, ha cercato il salvadanaio, per fare la sua offerta di 5 euro, ma non trovandolo ha rimproverato sorridendo il barista: «Dove hai nascosto il?». E lì è sopraggiunta l'amara scoperta, che ha scosso profondamente Antonio. Il suo gesto di solidarietà, che avrebbe in qualche modo aiutato il giovane malato era andato in fumo: salvadanaio rubato e con esso i circaraccolti fino a quel momento. Lui comunque non si è perso d'animo e farà ripartire a breve la sua iniziativa, anche perché conosce bene la situazione economica della famiglia del giovane. Dovrà però legare alla cassa il nuovo salvadanaio.