Mafia, il corto "L'appello" sarà proiettato in via D'Amelio per ricordare Borsellino

di Giovanni Del Giaccio

Sarà proiettato giovedì prossimo, 19 luglio, in via D'Amelio a Palermo, il cortometraggio "L'appello", realizzato dagli studenti del III isituto comprensivo di Anzio lo scorso anno, nel venticinquesimo anniversario dell'uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con le loro scorte.Un lavoro che ha riscosso grande successo, è stato premiato a Giffoni e in altri festival, e arriverà proprio lì, dove Paolo Borsellino è stato fatto saltare in aria con gli agenti che lo proteggevano. Sarà proiettato in occasione della ricorrenza di quella strage di mafia, alle 18.La notizia è stata data questa sera durante la rassegna "Come il vento nel mare", in corso a Latina, durante la quale è stato proiettato il cortometraggio che si può vedere qui nella versione ufficiale.«Ci ha chiamato la famiglia - ha spiegato il regista, Valerio Cicco - per invitarci a Palermo il 19. E' un riconoscimento importante, una bella risposta per il lavoro che abbiamo fato. Sono grato ai familiari del giudice per il grande onore che ci danno»